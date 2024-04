Новый премьер Ирландии на второй день работы поговорил с Зеленским

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в свой второй официальный день работы, 10 апреля, провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава государства поздравил избрание Харриса на должность премьера Ирландии и поблагодарил за поддержку Украины.

Также Зеленский пригласил Харриса принять участие в Саммите мира в Швейцарии и предложил начать двусторонние переговоры по украинско-ирландскому соглашению о безопасности.

I spoke with @SimonHarrisTD to congratulate him on his election as Taoiseach and thank Ireland for its unwavering support for Ukraine.



I welcomed Ireland's participation in the implementation of our Peace Formula and invited the Taoiseach to attend the upcoming Global Peace… pic.twitter.com/Cm4hB5uheI