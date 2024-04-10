ЗМІ: Євросоюз розробив проєкт безпекових зобов’язань перед Україною

Європейська зовнішньополітична служба підготувала проєкт рамкового документа про безпекові зобов’язання ЄС перед Україною.

Із проєктом ознайомилось видання Euractiv, пише "Європейська служба".

У проєкті від 8 квітня перераховані зусилля ЄС, які передбачають політичну, військову та фінансову допомогу Києву.

"Європейський Союз і Україна погоджуються, що безпекові зобов’язання Європейського Союзу перед Україною залишатимуться в силі у той час, як Україна буде йти своїм європейським шляхом", – йдеться у проєкті.

Зобов’язання ЄС у сфері безпеки та національні двосторонні зобов’язання, укладені між державами-членами Євросоюзу та Україною, "доповнюють один одного та підсилюють один одного", сказано в документі.

ЄС "сприятиме координації між державами-членами Європейського Союзу та співпрацюватиме з іншими партнерами щодо виконання відповідних зобов’язань у сфері безпеки".

Як і в більшості двосторонніх угод у сфері безпеки, проєкт документа передбачає, що ЄС "перегляне зобов’язання Європейського Союзу щодо безпеки не пізніше ніж через десять років з дати цієї заяви".

Документ ЄС не містить перелік нових зобов’язань, але згадує сфери, де підтримку можна розширити.

Нещодавно створений Фонд допомоги Україні – частина позабюджетного Європейського фонду миру (EPF) – матиме бюджет у розмірі 5 мільярдів євро на 2024 рік.

"До 2027 року можна передбачити подальші порівняльні щорічні збільшення", – йдеться в документі.

Щодо військової тренувальної місії ЄС (EUMAM) у документі сказано, що "майбутні цілі підготовки повинні постійно коригуватися з точки зору чисельності та навичок відповідно до бойових потреб, висловлених Збройними Силами України, та в координації з партнерами".

Наразі місія підготувала 46 тисяч українських військових, і очікують, що до літа їх кількість збільшиться до 60 тисяч.

У документі ЄС також зобов’язується "сприяти більшій співпраці між оборонними галузями в дусі Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS)".

Документ окреслює майбутнє приєднання України до ЄС як "геостратегічну інвестицію", підкреслюючи, що Євросоюз буде прагнути допомогти Києву з його програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу.

Очікують, що 10 квітня посли ЄС проведуть перший обмін думками щодо проєкту документа, аби схвалити його протягом наступних кількох тижнів.

Додамо, Україна хотіла б підписати двосторонні безпекові угоди з більшістю, якщо не з усіма державами членами-ЄС.

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