Вилдерс выступит на консервативном мероприятии в Венгрии, куда не пустят журналистов из Нидерландов

Лидер ультраправой нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выступит с речью на конференции CPAC в Будапеште, куда отказались аккредитовать журналистов ведущих вещателей Нидерландов и Бельгии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации NL Times.

Организаторы Конференции консервативного политического действия США (CPAC) в Будапеште, запланированной на 25-26 апреля, отказали в доступе многим международным журналистам с формулировкой: "Мы должны придерживаться одного из незыблемых правил конференции: CPAC – это ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ".

Среди прочего, конференцию запретили посещать нидерландскому общественному вещателю NOS и бельгийской медиа-организации VRT NWS.

Несмотря на это, Герт Вилдерс подтвердил намерение выступить на конференции CPAC. Лидер нидерландских ультраправых – который сам ранее жаловался на журналистов из-за неудобных вопросов – сказал, что не он решает, кого приглашать, а организаторы мероприятия.

Лидеры других политических партий Нидерландов заявили, что это право Вилдерса – решать, где ему выступать и перед какой аудиторией. Они также дали понять, что сами не выступали бы на CPAC.

CPAC – это аббревиатура Конференции консервативного политического действия, которая начала свою деятельность еще в 1974 году. В последние годы она также привлекала представителей ультраправых, националистических и расистских движений.

Будапешт уже в третий раз будет принимать конференцию. Ее премьер Виктор Орбан на мероприятии 2022 года назвал Венгрию "бастионом консервативных христианских ценностей в Европе" и призвал американских консерваторов победить "доминирование прогрессивных либералов в общественной жизни".