Данія готує заборону для суден на скид у море води з очисних систем

У Данії домовилися схвалити законодавство, яке заборонить суднам скидати воду з корабельних очисних систем у море з липня 2025 року.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Переважна більшість у Фолкетингу, парламенті Данії, досягла угоди щодо ухвалення законодавства, яке заборонить суднам з липня 2025 року скидати воду зі своїх систем очистки вихлопних газів просто у море.

Йдеться про воду, що утворюється внаслідок роботи так званих "скруберів" – корабельної системи очищення вихлопних газів від роботи двигуна, що допомагає вилучати з них шкідливі речовини. Проте у галузі триває дискусія щодо того, що проблема не вирішена, тому що небезпечним забруднювачем стає вода, утворена внаслідок такої очистки.

"Ця угода – черговий важливий крок до чистішого довкілля у морі", – зазначив міністр з питань довкілля Магнус Хойніке.

Водночас навіть у разі ухвалення законодавства контролювати реальне дотримання суднами вимоги буде непросто.

Нагадаємо, на початку року у Данії після суперечок відкликали дозвіл на імпорт нафтовмісної стічної води з Норвегії.

Тим часом у Норвегії сперечаються через дозвіл скидати відходи у фйорди.