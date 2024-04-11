Дания готовит запрет для судов на сброс в море воды из очистных систем

В Дании договорились принять законодательство, которое запретит судам сбрасывать воду из корабельных очистных систем в море с июля 2025 года.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Подавляющее большинство в Фолкетинге, парламенте Дании, достигло соглашения о принятии законодательства, которое запретит судам с июля 2025 года сбрасывать воду из своих систем очистки выхлопных газов прямо в море.

Речь идет о воде, образующейся в результате работы так называемых "скрубберов" – корабельной системы очистки выхлопных газов от работы двигателя, которая помогает извлекать из них вредные вещества. Однако в отрасли продолжается дискуссия о том, что проблема не решена, потому что опасным загрязнителем становится вода, образованная в результате такой очистки.

"Это соглашение – очередной важный шаг к более чистой окружающей среде в море", – отметил министр по вопросам окружающей среды Магнус Хойнике.

В то же время даже в случае принятия законодательства контролировать реальное соблюдение судами требования будет непросто.

Напомним, в начале года в Дании после споров отозвали разрешение на импорт нефтесодержащей сточной воды из Норвегии.

Между тем в Норвегии спорят из-за разрешения сбрасывать отходы во фьорды.