Кулеба про нічну атаку РФ: Зараз немає кращого місця для Patriot, ніж Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої повітряної атаки РФ по Україні в ніч на 11 квітня ще раз закликав партнерські країни передати Києву системи протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

Він вказав, що з 80 ракет та безпілотників, які Росія в першу чергу націлила на об'єкти критично важливої цивільної інфраструктури, було шість балістичних ракет.

Russia fired over 80 missiles and drones at Ukraine overnight, primarily targeting critical civilian infrastructure.



Six of them were ballistic missiles. Ukraine remains the only country in the world facing ballistic strikes. There is currently no other place for "Patriots" to…