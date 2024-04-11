Кулеба про нічну атаку РФ: Зараз немає кращого місця для Patriot, ніж Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої повітряної атаки РФ по Україні в ніч на 11 квітня ще раз закликав партнерські країни передати Києву системи протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

Він вказав, що з 80 ракет та безпілотників, які Росія в першу чергу націлила на об'єкти критично важливої цивільної інфраструктури, було шість балістичних ракет.

Russia fired over 80 missiles and drones at Ukraine overnight, primarily targeting critical civilian infrastructure.



Six of them were ballistic missiles. Ukraine remains the only country in the world facing ballistic strikes. There is currently no other place for "Patriots" to… April 11, 2024

"Україна залишається єдиною країною у світі, яка зазнає ударів балістики. Наразі немає іншого місця для Patriot", – зазначив Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства висловив упевненість, що якби ті, від кого залежить надання цих систем Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення ухвалили б швидко.

"І я був би готовий бути разом з ними", – запевнив Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський після масованої повітряної атаки Росії в ніч на 11 квітня закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.

Він заявив, що частину ударних дронів та ракет вдалося збити, але деякі все ж поцілили в об’єкти критичної інфраструктури у низці областей.

Нагадаємо, у середу Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.