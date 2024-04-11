Укр Рус Eng

Кулеба про нічну атаку РФ: Зараз немає кращого місця для Patriot, ніж Україна

Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 11:26 — Андрій Синявський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої повітряної атаки РФ по Україні в ніч на 11 квітня ще раз закликав партнерські країни передати Києву системи протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

Він вказав, що з 80 ракет та безпілотників, які Росія в першу чергу націлила на об'єкти критично важливої цивільної інфраструктури, було шість балістичних ракет.

Польща підняла винищувачі під час масованої ракетної атаки РФ по Україні

"Україна залишається єдиною країною у світі, яка зазнає ударів балістики. Наразі немає іншого місця для Patriot", – зазначив Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства висловив упевненість, що якби ті, від кого залежить надання цих систем Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення ухвалили б швидко.

"І я був би готовий бути разом з ними", – запевнив Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський після масованої повітряної атаки Росії в ніч на 11 квітня закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.

Він заявив, що частину ударних дронів та ракет вдалося збити, але деякі все ж поцілили в об’єкти критичної інфраструктури у низці областей. 

Нагадаємо, у середу Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба Війна з РФ Зброя ЗСУ