Кулеба о ночной атаке РФ: Сейчас нет лучшего места для Patriot, чем Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной воздушной атаки РФ по Украине в ночь на 11 апреля еще раз призвал партнерские страны передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

Он указал, что среди 80 ракет и беспилотников, которые Россия в первую очередь нацелила на объекты критически важной гражданской инфраструктуры, было шесть баллистических ракет.

Russia fired over 80 missiles and drones at Ukraine overnight, primarily targeting critical civilian infrastructure.



Six of them were ballistic missiles. Ukraine remains the only country in the world facing ballistic strikes. There is currently no other place for "Patriots" to…