Кулеба о ночной атаке РФ: Сейчас нет лучшего места для Patriot, чем Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной воздушной атаки РФ по Украине в ночь на 11 апреля еще раз призвал партнерские страны передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

Он указал, что среди 80 ракет и беспилотников, которые Россия в первую очередь нацелила на объекты критически важной гражданской инфраструктуры, было шесть баллистических ракет.

Russia fired over 80 missiles and drones at Ukraine overnight, primarily targeting critical civilian infrastructure.



Six of them were ballistic missiles. Ukraine remains the only country in the world facing ballistic strikes. There is currently no other place for "Patriots" to… April 11, 2024

"Украина остается единственной страной в мире, которая подвергается ударам баллистики. Сейчас нет другого места для Patriot", – отметил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что если бы те, от кого зависит предоставление этих систем Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения приняли бы быстро.

"И я был бы готов быть там вместе с ними", – заверил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля призвал партнерские страны ускорить усилия по усилению украинской ПВО.

Он заявил, что часть ударных дронов и ракет удалось сбить, но некоторые все же попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областей.

Напомним, в среду Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.