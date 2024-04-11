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Кулеба о ночной атаке РФ: Сейчас нет лучшего места для Patriot, чем Украина

Новости — Четверг, 11 апреля 2024, 11:26 — Андрей Синявский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной воздушной атаки РФ по Украине в ночь на 11 апреля еще раз призвал партнерские страны передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

Он указал, что среди 80 ракет и беспилотников, которые Россия в первую очередь нацелила на объекты критически важной гражданской инфраструктуры, было шесть баллистических ракет.

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"Украина остается единственной страной в мире, которая подвергается ударам баллистики. Сейчас нет другого места для Patriot", – отметил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что если бы те, от кого зависит предоставление этих систем Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения приняли бы быстро.

"И я был бы готов быть там вместе с ними", – заверил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля призвал партнерские страны ускорить усилия по усилению украинской ПВО.

Он заявил, что часть ударных дронов и ракет удалось сбить, но некоторые все же попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областей.

Напомним, в среду Кулеба рассказал о подробностях переговоров с союзниками о поставках батарей Patriot.

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.

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