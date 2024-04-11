Польща підняла винищувачі під час масованої ракетної атаки РФ по Україні

Під час повітряної атаки РФ на українські міста в ніч на 11 квітня Польща піднімала в повітря винищувачі на випадок прольоту ракети над своєю територією.

Про це повідомило у Twitter (X) Оперативного командування польської армії, пише "Європейська правда".

Після 5 години ранку Оперативне командування попередило, що у шум, який можуть чути люди, особливо у південно-східній частині Польщі – це польські та союзницькі винищувачі, які підняли в повітря через активність російської стратегічної авіації та запуск ракет по цілях на території України.

❗️Uwaga, w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju.



Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/5cPKhrVbXN April 11, 2024

У командуванні зазначили, що активували усі необхідні процедури для захисту повітряного простору Польщі.

Останніми тижнями це стало стандартною процедурою Польщі у разі масованих ракетних атак по Україні.

Як свідчать повідомлення Повітряних сил України, частина крилатих ракет, випущених російськими стратегічними бомбардувальниками, були спрямовані на Львівську область через Волинську, слідом у напрямку Львова були пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку одна з російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі в районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Міністр оборони Польщі пізніше сказав, що польські військові збили б російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

На початку квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив зі своїм польським колегою Радославом Сікорським про те, як Варшава могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити власний повітряний простір від російських ракет.