Опонент Орбана подав заявку на реєстрацію партії для участі у виборах до Європарламенту

Колишній посадовець, а нині опозиціонер Петер Мадяр, який має на меті кинути виклик прем'єру Угорщини Віктору Орбану, подав заявку на реєстрацію політичної партії для участі у виборах до Європарламенту 9 червня 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це він інформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням на його сторінці у Facebook, а також заявою на сайті виборчого відомства, Мадяр подав заявку, щоб взяти участь у виборах з партією "Повага та свобода".

Регулятор має винести рішення щодо цього запиту в четвер.

"Партія обрала мене одним із своїх віцеголів на загальних зборах", – зазначив опозиціонер.

У червні в Угорщині одночасно відбудуться муніципальні вибори та вибори до Європарламенту, а наступні парламентські вибори заплановані на 2026 рік.

Мадяр став широко відомим у лютому, коли виступив із запальними коментарями про внутрішню роботу уряду.

Він звинуватив Антала Рогана, міністра, який очолює офіс Орбана, у тому, що той керує централізованою пропагандистською машиною.

Мадяр також опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною ексміністеркою юстицію Юдіт Варгою, на якому вона детально описала спробу старшого помічника глави кабінету Орбана втрутитися у справу про корупцію. Прокуратура зараз розслідує ці заяви.

Розслідування відбувається в політично чутливий для Орбана час напередодні виборів до Європейського парламенту в червні, а також "після педофільського скандалу", який призвів до відставки двох його ключових політичних союзників – колишньої президентки Каталін Новак і Юдіт Варги.