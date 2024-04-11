Оппонент Орбана подал заявку на регистрацию партии для участия в выборах в Европарламент

Бывший чиновник, а ныне оппозиционер Петер Мадьяр, который имеет целью бросить вызов премьеру Венгрии Виктору Орбану, подал заявку на регистрацию политической партии для участия в выборах в Европарламент 9 июня 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом он информирует Bloomberg.

Согласно сообщению на его странице в Facebook, а также заявлению на сайте избирательного ведомства, Мадьяр подал заявку, чтобы принять участие в выборах с партией "Уважение и свобода".

Регулятор должен вынести решение по этому запросу в четверг.

"Партия избрала меня одним из своих вице-президентов на общем собрании", – отметил оппозиционер.

В июне в Венгрии одновременно состоятся муниципальные выборы и выборы в Европарламент, а следующие парламентские выборы запланированы на 2026 год.

Мадьяр стал широко известен в феврале, когда выступил с зажигательными комментариями о внутренней работе правительства.

Он обвинил Антала Рогана, министра, возглавляющего офис Орбана, в том, что тот руководит централизованной пропагандистской машиной.

Мадьяр также опубликовал запись разговора со своей бывшей женой экс-министром юстиции Юдит Варгой, на котором она подробно описала попытку старшего помощника главы кабинета Орбана вмешаться в дело о коррупции. Прокуратура сейчас расследует эти заявления.

Расследование происходит в политически чувствительное для Орбана время накануне выборов в Европейский парламент в июне, а также "после педофильского скандала", который привел к отставке двух его ключевых политических союзников – бывшего президента Каталин Новак и Юдит Варги.