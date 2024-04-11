У Фінляндії купують нове авто для президента: замінить попереднє, якому 12 років

Офіс президента Фінляндії повідомив про закупівлю для пересування лідера держави нового захищеного автомобіля Audi A8 L Security Quattro на заміну попередньому авто, якому вже 12 років.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Новий автомобіль має замінити попереднє авто, яке було основним транспортним засобом для робочих поїздок лідерів держави, якому вже 12 років.

Фото: Офіс президента Фінляндії

На заміну обрали броньований Audi A8 L Security Quattro, авто купували через тендер у співпраці з урядовим офісом, який теж оновлював основну машину для робочих поїздок прем’єр-міністра. Процес тривав ще з осені 2022 року.

Вартість закупівлі склала 1,1 млн євро, майже половину цієї суми складає податок на авто. До угоди входять також витрати на регулярне технічне обслуговування і контроль безпеки.

У Фінляндії президентські авто купують на тривалий час, безвідносно до перебування на посаді того чи іншого лідера, та оновлюють відповідно до довгострокового планування Офісу президента як інституції.

Нагадаємо, президентом Фінляндії нещодавно став Александр Стубб, який замінив на цій посаді Саулі Нііністьо.

На початку квітня Стубб вперше приїздив до Києва як президент Фінляндії. Під час його візиту підписали двосторонню безпекову угоду, а також анонсували 23-й пакет військової допомоги Фінляндії для України.