В Финляндии покупают новое авто для президента: заменит предыдущее, которому 12 лет

Офис президента Финляндии сообщил о закупке для передвижения лидера государства нового защищенного автомобиля Audi A8 L Security Quattro на замену предыдущему авто, которому уже 12 лет.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Новый автомобиль должен заменить предыдущее авто, которое было основным транспортным средством для рабочих поездок лидеров государства, которому уже 12 лет.

Фото: Офис президента Финляндии

На замену выбрали бронированный Audi A8 L Security Quattro, авто покупали через тендер в сотрудничестве с правительственным офисом, который тоже обновлял основную машину для рабочих поездок премьер-министра. Процесс длился еще с осени 2022 года.

Стоимость закупки составила 1,1 млн евро, почти половину этой суммы составляет налог на авто. В сделку входят также расходы на регулярное техническое обслуживание и контроль безопасности.

В Финляндии президентские авто покупают на длительное время, безотносительно к пребыванию на посту того или иного лидера, и обновляют в соответствии с долгосрочным планированием Офиса президента как института.

Напомним, президентом Финляндии недавно стал Александр Стубб, который заменил на этом посту Саули Ниинистьо.

В начале апреля Стубб впервые приезжал в Киев как президент Финляндии. Во время его визита подписали двустороннее соглашение по безопасности, а также анонсировали 23-й пакет военной помощи Финляндии для Украины.