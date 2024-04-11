Президент Литви: Маємо відновити транспортно-комунікаційний сектор України

Президент Литви Гітанас Науседа наполіг на необхідності відновити транспортно-комунікаційний сектор України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Звертаючись до учасників зустрічі високого рівня з питань підтримки України, що проходить у межах Міжнародного транспортного форуму (МТФ), він заявив, що "всіх нас об'єднує важлива місія – відновлення транспортно-комунікаційного сектора України".

"Цей шлях тільки почався. Україні знадобиться багато часу, щоб зцілитися. Але ми повинні діяти якнайшвидше, не чекаючи закінчення війни", – зазначив Науседа.

Він подякував профільним міністрам, іноземним делегатам із понад 20 країн, представникам МФТ, Єврокомісії, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також інших міжнародних організацій за увагу й підтримку, яку вони надають Україні.

За його словами, загарбницька війна Росії вже завдала транспортній інфраструктурі України збитків на суму понад 40 млрд євро, де особливо сильно постраждали судноплавство, морські порти, авіаційна та аеронавігаційна інфраструктура, залізничне та автомобільне сполучення.

Він також нагадав, що Литва зробила свій внесок у створення коридору для експорту українського зерна через Клайпедський порт.

"Україні також потрібні довгострокові, реформувальні проєкти. Їй потрібна допомога, щоб відбудувати краще, створити більш стійку й адаптовану до майбутніх викликів інфраструктуру та послуги", – закликав Науседа.

Раніше новий міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас після першого візиту на новій посаді до Києва і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що допомога Україні буде ще більшою.

Перед цим Литва повідомила, що 5 квітня передала збройним силам України бронетранспортери М577.

Також повідомляли, що Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим.