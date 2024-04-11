Президент Литвы: Должны восстановить транспортно-коммуникационный сектор Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа настоял на необходимости восстановить транспортно-коммуникационный сектор Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Обращаясь к участникам встречи высокого уровня по вопросам поддержки Украины, проходящей в рамках Международного транспортного форума (МТФ), он заявил, что "всех нас объединяет важная миссия – восстановление транспортно-коммуникационного сектора Украины".

"Этот путь только начался. Украине понадобится много времени, чтобы исцелиться. Но мы должны действовать как можно быстрее, не дожидаясь окончания войны", – отметил Науседа.

Он поблагодарил профильных министров, иностранных делегатов из более чем 20 стран, представителей МФТ, Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития, а также других международных организаций за внимание и поддержку, которую они оказывают Украине.

По его словам, захватническая война России уже нанесла транспортной инфраструктуре Украины ущерб на сумму более 40 млрд евро, где особенно сильно пострадали судоходство, морские порты, авиационная и аэронавигационная инфраструктура, железнодорожное и автомобильное сообщение.

Он также напомнил, что Литва сделала свой вклад в создание коридора для экспорта украинского зерна через Клайпедский порт.

"Украине также нужны долгосрочные, реформирующие проекты. Ей нужна помощь, чтобы отстроить лучше, создать более устойчивую и адаптированную к будущим вызовам инфраструктуру и услуги", – призвал Науседа.

Ранее новый министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас после первого визита в новой должности в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что помощь Украине будет еще больше.

Перед этим Литва сообщила, что 5 апреля передала вооруженным силам Украины бронетранспортеры М577.

Также сообщалось, что Литва планирует закупить около 3 тысяч FPV-дронов местного производства для передачи украинским военным.