Міністр оборони Литви пообіцяв, що допомога Україні буде більшою

Новий міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас після першого візиту на новій посаді до Києва і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що допомога Україні буде ще більшою.

Про це міністр сказав у інтерв'ю BNS в середу, повідомляє "Європейська правда".

Кащюнас назвав переговори з Зеленським "конструктивними і хорошими".

"Ми продовжимо працювати. Я представив весь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і він буде ще більшим – ми будемо шукати всі шляхи і можливості для його подальшого збільшення", – сказав міністр.

Він зауважив, що також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників та коаліції з розмінування.

За словами міністра, в рамках трирічної програми підтримки України з боку Литви на суму 200 мільйонів євро вже виділено 84 мільйони євро – на 20 мільйонів більше, ніж було заплановано.

"Я також представив ідею програми безпілотників, де ми створимо власну індустрію, але нам ще потрібно розібратися з нашою законодавчою базою, і ми будемо постачати українцям безпілотники, які потім будуть випробувані на полі бою", – сказав Кащюнас.

Кащюнас був призначений новим міністром оборони Литви 25 березня.

"ЄвроПравда" спілкувалась із Кащюнасом, коли він очолював комітет литовського Сейму з питань нацбезпеки: відео дивіться тут.