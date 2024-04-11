Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Австрії

Росія оголосила персоною нон ґрата одного співробітника посольства Австрії в Москві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС РФ.

Як наголошується в повідомленні відомства, у МЗС викликали посла Австрії в Москві Вернера Альмховера, якому було заявлено "рішучий протест" у зв'язку з оголошенням австрійською стороною персонами нон грата двох співробітників російського посольства.

"Послу вручено ноту з повідомленням про те, що у відповідь російська сторона оголошує persona non grata співробітника посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації, якому належить покинути російську територію до кінця дня 18 квітня. На цьому наші заходи у відповідь не вичерпуються", – ідеться в документі.

Як повідомляє російське зовнішньополітичне відомство, крок австрійської сторони "ще більше обтяжує двосторонні відносини, які перебувають у кризі за ініціативою австрійської сторони, завдає серйозної шкоди авторитету Австрії, яка позиціонувала себе як нейтральну державу і майданчик міжнародної дипломатії".

Нагадаємо, в березні стало відомо, що МЗС Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства РФ персонами нон грата через те, що їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом.

Такий крок відомство ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності.

Російська сторона обурилась рішенню Австрії і заявила, що "відповідальність за наслідки цілком лежить на австрійській владі".

У Москві також пообіцяли "своєчасно вжити" заходи у відповідь.