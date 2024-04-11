Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Австрии в Москве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в МИД РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, в МИД вызвали посла Австрии в Москве Вернера Альмховера, которому был заявлен "решительный протест" в связи с объявлением австрийской стороной персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.

"Послу вручена нота с уведомлением о том, что в ответ российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля. На этом наши ответные меры не исчерпываются", – говорится в документе.

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, шаг австрийской стороны "еще больше отягощает двусторонние отношения, пребывающие в кризисе по инициативе австрийской стороны, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, которая позиционировала себя как нейтральное государство и площадка международной дипломатии".

Напомним, в марте стало известно, что МИД Австрии решил объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

Такой шаг ведомство приняло после сообщений в СМИ о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности.

Российская сторона возмутилась решению Австрии и заявила, что "ответственность за последствия полностью лежит на австрийских властях".

В Москве также пообещали "своевременно принять" ответные меры.