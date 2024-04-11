Словаччина візьме участь у Саміті миру у Швейцарії – Фіцо

Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції з головою українського уряду Денисом Шмигалем у Братиславі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми говорили про підготовку великого Саміту миру у Швейцарії 15-16 червня, і ми будемо брати участь", – сказав Фіцо.

Перед початком консультацій Шмигаль заявив, що запросив Словаччину взяти участь у саміті.

"Ми хочемо миру якнайбільше, як ніхто інший на цій планеті. Ми вдячні за підтримку української "формули миру" у Словаччині, урядом та прем'єр-міністром Словаччини. Ми, звісно, очікуємо проведення Глобального саміту миру і запрошуємо Словаччину взяти участь та підтримати завершення війни якнайшвидше", – цитує українського прем'єра Укрінформ.

Він підкреслив, що це принесе стійкий та тривалий мир на європейський континент та для України, "яка його надзвичайно чекає, чекає, бореться за це та буде боротися стільки, скільки буде потрібно".

У середу уряд Швейцарії повідомив, що проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні 15 і 16 червня.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах у Швейцарії.

В Офісі президента України заявляють, що Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального Саміту миру.