Словакия примет участие в Саммите мира в Швейцарии – Фицо

Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Братиславе, сообщает "Европейская правда".

"Мы говорили о подготовке большого Саммита мира в Швейцарии 15-16 июня, и мы будем в нем участвовать", – сказал Фицо.

Перед началом консультаций Шмыгаль заявил, что пригласил Словакию принять участие в саммите.

"Мы хотим мира больше всего, как никто другой на этой планете. Мы благодарны за поддержку украинской "формулы мира" правительством и премьер-министром Словакии. Мы, конечно, ожидаем проведения Глобального саммита мира и приглашаем Словакию принять участие и поддержать завершение войны как можно скорее", – цитирует украинского премьера Укринформ.

Он подчеркнул, что это принесет устойчивый и длительный мир на европейский континент и для Украины, "которая его очень ждет, ждет, борется за это и будет бороться столько, сколько потребуется".

В среду правительство Швейцарии сообщило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах в Швейцарии.

В Офисе президента Украины заявляют, что Россия, которая нарушает все международные правила и гуманитарные нормы, не будет участницей первого глобального Саммита мира.