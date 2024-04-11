Politico назвало євродепутатів, які співпрацювали із заблокованим сайтом проросійського впливу

Видання Politico проаналізувало відео, які поширював пов’язаний із Віктором Медведчуком сайт проросійського впливу Voice of Europe, та ідентифікувало 16 депутатів Європейського парламенту, які там виступали.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Усі 16 євродепутатів, які з’являлись на YouTube-каналі Voice of Europe, представляють крайні праві та ультраправі сили.

Це представники Німеччини Максиміліан Кра та Йоахім Кус; Франції – Патрісія Шаньон, Тьєррі Маріані і Ерве Жувен; Марсель де Грааф із Нідерландів; Маттео Гацціні та Франческа Донато з Італії, Мирослав Радачовський та Мілан Угрик – зі Словаччини; Яак Мадісон – з Естонії; Германн Терч та Хорхе Буксаде – з Іспанії, хорват Ладіслав Ільчич, данець Андерс Вістісен та бельгієць Том Вандендріссхе.

Під час спілкування з Voice of Europe ці депутати відкидали перспективу вступу України до ЄС, поклали відповідальність за повномасштабне вторгнення Росії на Україну, говорили про корупцію, наполягали на термінових мирних переговорах, виступали проти надання Києву більшої кількості зброї та закликали піти на поступки Москві.

"Україна повинна стати демілітаризованою буферною зоною", – стверджував, приміром, Максиміліан Кра під час організованих Voice of Europe дебатів.

Однак не всі депутати Європарламенту займали проросійську позицію. Приміром, іспанський ультраправий євродепутат Терч заявив, що Путін повинен зазнати певних "відступів" у будь-яких майбутніх мирних переговорах, і додав, що "дуже легко" зрозуміти, чому країни Центральної та Східної Європи не довіряють російському лідеру.

13 із перелічених депутатів Європарламенту, з якими вдалося зв'язатися Politico, заперечили, що брали або отримували гроші. Більшість співрозмовників також заявили, що не пам'ятають, хто запрошував їх узяти участь у зйомках Voice of Europe і хто брав у них інтерв’ю.

Наприкінці березня, нагадаємо, Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівського сайту правого спрямування Voice of Europe.