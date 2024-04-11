Politico назвало евродепутатов, которые сотрудничали с заблокированным сайтом пророссийского влияния

Издание Politico проанализировало видео, которые распространял связанный с Виктором Медведчуком сайт пророссийского влияния Voice of Europe, и идентифицировало 16 депутатов Европейского парламента, которые там выступали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания.

Все 16 евродепутатов, которые появлялись на YouTube-канале Voice of Europe, представляют крайне правые и ультраправые силы.

Это представители Германии Максимилиан Кра и Йоахим Кус; Франции – Патрисия Шаньон, Тьерри Мариани и Эрве Жувен; Марсель де Грааф из Нидерландов; Маттео Гаццини и Франческа Донато из Италии, Мирослав Радачовский и Милан Угрик – из Словакии; Яак Мадисон – из Эстонии; Германн Терч и Хорхе Буксаде – из Испании, хорват Ладислав Ильчич, датчанин Андерс Вистисен и бельгиец Том Вандендриссхе.

Во время общения с Voice of Europe эти депутаты отвергали перспективу вступления Украины в ЕС, возложили ответственность за полномасштабное вторжение России на Украину, говорили о коррупции, настаивали на срочных мирных переговорах, выступали против предоставления Киеву большего количества оружия и призывали пойти на уступки Москве.

"Украина должна стать демилитаризованной буферной зоной", – утверждал, к примеру, Максимилиан Кра во время организованных Voice of Europe дебатов.

Однако не все депутаты Европарламента занимали пророссийскую позицию. К примеру, испанский ультраправый евродепутат Терч заявил, что Путин должен претерпеть определенные "отступления" в любых будущих мирных переговорах, и добавил, что "очень легко" понять, почему страны Центральной и Восточной Европы не доверяют российскому лидеру.

13 из перечисленных депутатов Европарламента, с которыми удалось связаться Politico, отрицали, что брали или получали деньги. Большинство собеседников также заявили, что не помнят, кто приглашал их принять участие в съемках Voice of Europe и кто брал у них интервью.

В конце марта, напомним, Чехия раскрыла пророссийскую сеть, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыву безопасности в Европе.

В этом контексте Прага объявила о санкциях против Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевского сайта правого направления Voice of Europe.