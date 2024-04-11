Чехия может подписать соглашение по безопасности с Украиной в мае или июне

Чехия обсуждает с Украиной подписание двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Павела, сейчас идут переговоры о форме двустороннего соглашения о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности, которое может быть заключено в мае или июне.

Он отметил, что пока преждевременно говорить о конкретной форме документа.

"Речь может идти о поставках материальных средств, возможно, о какой-то нематериальной помощи, например, поддержке разведывательной информацией или технологиями. Но это может быть и кооперация оборонной промышленности, или перенос какого-то производства на украинскую территорию", – отметил Павел.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с президентом Чехии Петром Павелом, во время разговора речь шла также о подписании двустороннего соглашения по безопасности.

Напомним, Украина и Латвия в четверг подписали двустороннее соглашение по безопасности.