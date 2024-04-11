Зеленський: Ведемо переговори з Польщею щодо безпекової угоди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща вже ведуть переговори про двосторонню безпекову угоду в межах Вільнюської декларації "Групи семи".

Про це він заявив за підсумками саміту Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі 11 квітня, передає "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що Польща є потужним партнером України – "і географічним, і історичним", і Київ розраховує, що "в нас буде не менш потужний договір про гарантії безпеки, щоб це була не просто риторика і не просто декларація".

"Я радий, що до Вільнюської декларації "Групи семи" Польща доєдналась. І це дуже важливо для нас. І зараз (відбулось. – Ред.) кілька кіл перемовин наших команд, і я бажаю – будемо надіятись, – що відповідний документ між нашими країнами буде готовий", – додав він.

Голова держави вказав, що двосторонні безпекові угоди потрібні Україні на тлі затримки допомоги з боку США, а також нарощування мобілізації в Росії та постачання їй дронів з Ірану та артилерійських снарядів і ракет із Північної Кореї.

"Ви бачите, що нам дуже складно, і нам потрібна серйозна допомога, серйозна безпекова допомога. І поки ми ще не в НАТО, ми на шляху до НАТО – діє цей документ. І чим він потужніший, тим легше нам", – вважає Зеленський.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що така угода може бути готова до підписання у травні-червні.