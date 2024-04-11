Зеленский: Ведем переговоры с Польшей по соглашению по безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша уже ведут переговоры о двустороннем соглашении по безопасности в рамках Вильнюсской декларации "Группы семи".

Об этом он заявил по итогам саммита Инициативы трех морей (Триморья) в Вильнюсе 11 апреля, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Польша является мощным партнером Украины – "и географическим, и историческим", и Киев рассчитывает, что "у нас будет не менее мощный договор о гарантиях безопасности, чтобы это была не просто риторика и не просто декларация".

"Я рад, что к Вильнюсской декларации "Группы семи" Польша присоединилась. И это очень важно для нас. И сейчас (состоялось. – Ред.) несколько кругов переговоров наших команд, и я желаю – будем надеяться, – что соответствующий документ между нашими странами будет готов", – добавил он.

Глава государства указал, что двусторонние соглашения по безопасности нужны Украине на фоне задержки помощи со стороны США, а также наращивания мобилизации в России и поставки ей дронов из Ирана и артиллерийских снарядов и ракет из Северной Кореи.

"Вы видите, что нам очень сложно, и нам нужна серьезная помощь, серьезная помощь по безопасности. И пока мы еще не в НАТО, мы на пути к НАТО – действует этот документ. И чем он мощнее, тем легче нам", – считает Зеленский.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что такое соглашение может быть готово к подписанию в мае-июне.