Нідерланди, Чехія та Данія міркують, як посилити ППО України

Глави урядів Нідерландів, Чехії та Данії обговорили варіанти постачання Україні додаткового обладнання протиповітряної оборони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише "Європейська правда".

Рютте згадав, що на початку березня відвідав Харків із президентом Зеленським і побачив руйнівний вплив російського обстрілу на житлові квартали.

"Зрозуміло, що зараз Україні потрібні додаткові ресурси для захисту від варварських авіаударів Росії. З огляду на це, прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і я поговорили по телефону про варіанти постачання Україні додаткового обладнання ППО", – розповів Рютте у своєму Twitter (Х).

