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Нідерланди, Чехія та Данія міркують, як посилити ППО України

Новини — Середа, 10 квітня 2024, 19:08 — Христина Бондарєва

Глави урядів Нідерландів, Чехії та Данії обговорили варіанти постачання Україні додаткового обладнання протиповітряної оборони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише "Європейська правда".

Рютте згадав, що на початку березня відвідав Харків із президентом Зеленським і побачив руйнівний вплив російського обстрілу на житлові квартали. 

"Зрозуміло, що зараз Україні потрібні додаткові ресурси для захисту від варварських авіаударів Росії. З огляду на це, прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і я поговорили по телефону про варіанти постачання Україні додаткового обладнання ППО", – розповів Рютте у своєму Twitter (Х).

Рютте запевнив, що разом з партнерами вони продовжать робити "все від нас залежне" для доставки в Україну додаткових засобів ППО.

Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партнерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня. 

Як заявив тоді генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.

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