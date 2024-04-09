Бербок закликала прискоритись щодо Patriot: "РФ стирає Харків на порох"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сподівається, що до зустрічі міністрів закордонних справ G7 буде ясність щодо того, хто може надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Росія хоче "розбомбити Харків на порох", заявила Бербок в Берліні. Тому, за її словами, західні країни повинні робити більше.

"На жаль, запаси наших власних систем Patriot зараз майже вичерпані", – додала вона.

За її словами, потрібен огляд усіх систем Patriot в Європі і світі, щоб зрозуміти, звідки щось можна швидко доставити в Україну.

"Я сподіваюся, що ми зможемо надати додаткову інформацію публічно на зустрічі міністрів закордонних справ G7", – каже Бербок.

Міністри закордонних справ G7 зустрічаються 19 квітня на італійському острові Капрі.

Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.

Як заявив у четвер генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.

У тому числі відомо, що американський держсекретар вжив негайних дій після запиту України на додаткові Patriot.