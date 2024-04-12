Україна погодила з Чорногорією "транспортний безвіз" для вантажних перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України погодило "транспортний безвіз" для вантажних перевезень з Міністерством транспорту та морських справ Чорногорії, яка не є членом Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Чорногорії.

Сторони домовилися про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.

Під час проведення перемовин сторони також порушили питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями, зазначили в посольстві.

"Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно", – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Єврокомісії нібито обговорюють запровадження додаткових заходів контролю для українських перевізників, які в’їздять на територію Польщі, у рамках можливих змін до угоди про "транспортний безвіз".

5 березня Єврокомісія вже оприлюднила пропозицію продовжити Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною – також із внесенням туди певних змін, які мали б заспокоїти європейських (насамперед польських) перевізників.

Над можливими змінами працюють у департаменті політики у сфері дорожнього транспорту, а також у наступні тижні має бути створена робоча група Ради ЄС.

Як вже аналізувала "ЄвроПравда", запропоновані зміни влаштовують українську сторону, але не виключено, що вони ще можуть розширитися.

Нагадаємо, початково угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою.