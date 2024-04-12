Украина согласовала с Черногорией "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины согласовало "транспортный безвиз" для грузовых перевозок с Министерством транспорта и морских дел Черногории, которая не является членом Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Черногории.

Стороны договорились о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года.

Во время проведения переговоров стороны также затронули вопрос возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями, отметили в посольстве.

"Сейчас стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в Еврокомиссии якобы обсуждают введение дополнительных мер контроля для украинских перевозчиков, которые въезжают на территорию Польши, в рамках возможных изменений в соглашение о "транспортном безвизе".

5 марта Еврокомиссия уже обнародовала предложение продлить Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом с Украиной – также с внесением туда определенных изменений, которые должны были бы успокоить европейских (прежде всего польских) перевозчиков.

Над возможными изменениями работают в департаменте политики в сфере дорожного транспорта, а также в последующие недели должна быть создана рабочая группа Совета ЕС.

Как уже анализировала "ЕвроПравда", предложенные изменения устраивают украинскую сторону, но не исключено, что они еще могут расшириться.

Напомним, изначально соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС было подписано в июне 2022 года и позже продлено до конца июня 2024 года. Такое же соглашение было подписано с Молдовой.