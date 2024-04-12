Рада ЄС схвалила оновлені правила роботи водіїв туристичних автобусів 

Рада ЄС схвалила переглянуті правила щодо роботи водіїв нерегулярних автобусних перевезень, щоб врахувати особливості цієї галузі.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Рада ЄС схвалила переглянуті правила, що оновлюють редакцію 2006 року, щодо часу роботи та відпочинку водіїв нерегулярних пасажирських перевезень, як туристичні автобуси. Ця галузь складає близько 3% автобусних перевезень у ЄС.

Зміни запроваджують можливість робити деякі відхилення від визначених вимог щодо часу роботи та відпочинку на розсуд водія. Метою змін було дати водіям більшу гнучкість з урахуванням специфіки цієї сфери.

При цьому дозволений максимум годин за кермом та мінімально необхідний час відпочинку не змінилися.

Дані поправки обговорювалися вже тривалий час через відсутність вузькопрофільного регулювання для цієї сфери, тоді як робота водіїв туристичних автобусів має суттєві відмінності від роботи далекобійників чи водіїв регулярних автобусних перевезень.

Зміни набудуть чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, у 2020 році ЄС затвердив нові правила роботи далекобійників.