Совет ЕС одобрил обновленные правила работы водителей туристических автобусов

Совет ЕС одобрил пересмотренные правила работы водителей нерегулярных автобусных перевозок, чтобы учесть особенности этой отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Совет ЕС одобрил пересмотренные правила по времени работы и отдыха водителей нерегулярных пассажирских перевозок, таких как туристические автобусы. Эта отрасль составляет около 3% автобусных перевозок в ЕС.

Изменения вводят возможность делать некоторые отклонения от определенных законодательством 2006 года требований по времени работы и отдыха по усмотрению водителя. Целью изменений было дать водителям большую гибкость с учетом специфики этой сферы.

При этом разрешенный максимум часов за рулем и минимально необходимое время отдыха не изменились.

Данные поправки обсуждались уже длительное время из-за отсутствия узкопрофильного регулирования для этой сферы, тогда как работа водителей туристических автобусов имеет существенные отличия от работы дальнобойщиков или водителей регулярных автобусных перевозок.

Изменения вступят в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, в 2020 году ЕС утвердил новые правила работы дальнобойщиков.