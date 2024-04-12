Суперник Орбана з новоспеченою партією розпочне передвиборчу кампанію 

Колишній союзник прем'єра Угорщини Віктора Орбана, а нині критик та опонент Петер Мадяр пізно ввечері в четвер зареєстрував партію, яка братиме участь у виборах до Європарламенту в червні, та наступного тижня розпочне передвиборчу кампанію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Опитування громадської думки показують, що нова партія Мадяра "Повага та свобода" може отримати близько 13% голосів виборців.

Мадяр наступного тижня розпочинає передвиборчий тур по всій країні, плануючи відвідувати по шість-вісім містечок на день, повідомив він агентству.

"Попереду ще багато роботи. Ми є свого роду гаражною компанією", – сказав він.

На мітингу минулого тижня він сказав своїй аудиторії, що хоче відновити в Угорщині демократію. Він виступив за реформування систем охорони здоров'я та освіти і запевнив, що прагне співпрацювати з Європейським Союзом

Мадяр увірвався на політичну сцену Угорщини в лютому, коли звинуватив уряд у широкомасштабній корупції та управлінні централізованою пропагандистською машиною. Помічники Орбана відкинули його звинувачення.

Наприкінці березня Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.

Це викриття, яке розслідує прокуратура, призвело до масових протестів в Угорщині і кинуло тінь на уряд Орбана, який вже потерпів від "педофільського скандалу", що призвів до відставки президентки Каталін Новак.