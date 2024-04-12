Соперник Орбана с новоиспеченной партией начнет предвыборную кампанию

Бывший союзник премьера Венгрии Виктора Орбана, а ныне критик и оппонент Петер Мадяр поздно вечером в четверг зарегистрировал партию, которая будет участвовать в выборах в Европарламент в июне, и на следующей неделе начнет предвыборную кампанию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Опросы общественного мнения показывают, что новая партия Мадяра "Уважение и свобода" может получить около 13% голосов избирателей.

Мадяр на следующей неделе начинает предвыборный тур по всей стране, планируя посещать по шесть-восемь городов в день, сообщил он агентству.

"Впереди еще много работы. Мы – своего рода гаражная компания", – сказал он.

На митинге на прошлой неделе он сказал своей аудитории, что хочет восстановить в Венгрии демократию. Он выступил за реформирование систем здравоохранения и образования и заверил, что стремится сотрудничать с Европейским Союзом

Мадяр ворвался на политическую сцену Венгрии в феврале, когда обвинил правительство в широкомасштабной коррупции и управлении централизованной пропагандистской машиной. Помощники Орбана отвергли его обвинения.

В конце марта Мадяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, своей бывшей женой и экс-министром юстиции Венгрии, в которой она подробно рассказала о попытке помощников Орбана вмешаться в дело о коррупции.

Это разоблачение, которое расследует прокуратура, привело к массовым протестам в Венгрии и бросило тень на правительство Орбана, которое уже пострадало от "педофильского скандала", приведшего к отставке президента Каталин Новак.