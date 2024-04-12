Сейм Польши сделал шаг к либерализации абортов

Сейм Польши в пятницу не стал отклонять четыре законопроекта о либерализации абортов и решил передать их на рассмотрение специальной парламентской комиссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

На рассмотрении Сейма были всего четыре законопроекта с несколько разным видением – два от "Левых" и по одному от "Гражданской коалиции" Дональда Туска и блока "Третий путь". Парламентарии решили не отклонять их в первом чтении.

Теперь законопроекты передадут на рассмотрение комиссии, которая должна быть назначена сегодня. Законопроекты, предложенные тремя политическими партиями, отличаются по объему либерализации правил абортов.

В ноябре левые подали два законопроекта об абортах: один частично декриминализирует аборты и помощь при абортах, другой разрешает аборты до конца 12-й недели беременности.

В конце января на рассмотрение Сейма также был подан проект группы депутатов "Гражданской коалиции", который предусматривает, что женщина имеет право на аборт в течение первых 12 недель беременности.

В конце февраля "Третий путь" подал в Сейм проект поправок к закону "О планировании семьи и защите человеческого плода", который отменяет вердикт Конституционного суда от 2020 года.

Он возвращает в закон положение, согласно которому беременность может быть прервана, когда "результаты исследований указывают на высокую вероятность тяжелых и необратимых дефектов плода или неизлечимую болезнь, угрожающую его жизни".

В 2020 году Конституционный суд Польши вынес решение, которое установило почти полный запрет абортов и вызвало резкие протесты либеральной части общества.

Под давлением властей тогда правящей партии "Право и справедливость" не опубликовала вердикт суда и его обоснование, вследствие чего закон формально не вступил в силу – но создал неопределенность для врачей.

Вопрос абортов чуть не рассорил правящую коалицию новой власти Польши после того, как спикер Шимон Головня не захотел выносить вопрос на обсуждение до проведения местных выборов.

Еще одним препятствием может стать позиция президента Анджея Дуды, который может не подписать любой проект о либерализации доступа к абортам, поскольку неоднократно заявлял, что он против этого.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты при наличии серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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