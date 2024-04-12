Парламент Молдови призупинив дію Договору про звичайні збройні сили в Європі

Парламент Молдови на засіданні 12 квітня у другому читанні схвалив призупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі – за це рішення проголосували 53 депутати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

Необхідність призупинення дії цього договору зумовлена двома причинами, пояснюють у молдовському парламенті.

Зокрема, 2023 року Росія офіційно вийшла з договору, не виконавши зобов'язань щодо виведення своїх військ із Молдови та Грузії.

Іншою причиною у молдовському парламенті назвали військову агресію Росії проти України.

Договір про звичайні збройні сили в Європі набув чинності 1992 року і накладає обмеження на військову техніку в Європі та на присутність збройних сил у певних регіонах або на кордонах між державами. Цей договір містив зобов'язання Росії вивести війська з Молдови та Грузії.

Нагадаємо, держави-члени НАТО оголосили про намір безстроково зупинити участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у листопаді 2023 року після того, як Росія остаточно вийшла з нього.