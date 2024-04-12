Парламент Молдовы приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Парламент Молдовы на заседании 12 апреля во втором чтении одобрил приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе – за это решение проголосовали 53 депутата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдовское издание Newsmaker.

Необходимость приостановления действия этого договора обусловлена двумя причинами, объясняют в молдовском парламенте.

В частности, в 2023 году Россия официально вышла из договора, не выполнив обязательств по выводу своих войск из Молдовы и Грузии.

Другой причиной в парламенте назвали военную агрессию России против Украины.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в 1992 году и накладывает ограничения на военную технику в Европе и на присутствие вооруженных сил в определенных регионах или на границах между государствами. Этот договор содержал обязательства России вывести войска из Молдовы и Грузии.

Напомним, государства-члены НАТО объявили о намерении бессрочно остановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе в ноябре 2023 года после того, как Россия окончательно вышла из него.