В Германии станет легче изменить пол в документах

Парламент Германии 12 апреля одобрил так называемый закон о самоопределении, который существенно упрощает процедуру юридического изменения пола – то есть изменения обозначения пола в документах, которая до сих пор требовала отдельного решения суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

До сих пор в Германии более 40 лет действовал "закон о транссексуалах", который требует от людей, которые хотят изменить пол в документах, сначала получить оценку двух экспертов, "достаточно знакомых с конкретными проблемами транссексуализма", а затем – решение суда.

Ранее законодательство также требовало, чтобы такие люди расторгли брак, совершили хирургическую операцию по смене пола или прошли стерилизацию, но высший суд Германии отменил эти положения.

Новое законодательство позволит менять имя и юридический пол путем подачи заявления в административные органы. Немцы в возрасте от 14 лет могут сделать это самостоятельно, дети младшего возраста – с согласия родителей или опекунов.

Закон не меняет процедур хирургической смены пола, а также предусматривает, что владельцы, например, спортивных залов и раздевалок смогут самостоятельно решать, может ли человек, изменивший юридический пол, пользоваться кабинками соответствующего пола.

В то же время консервативная оппозиция раскритиковала законодательство за то, что оно, по ее словам, не содержит гарантий против злоупотреблений и не защищает молодежь.

"Закон о самоопределении" – это одна из нескольких социальных реформ, которые пообещало осуществить коалиционное правительство канцлера Германии Олафа Шольца. Подобное законодательство уже имеют Дания, Норвегия, Финляндия и Испания.