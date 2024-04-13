Чорногорія планує приєднатися до місії ЄС, що навчає українських бійців

Чорногорія готується приєднатися до тренувальної місії ЄС, що проводить навчання для українських військових.

Як повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Чорногорії.

Подгориця планує спрямувати до складу місії трьох своїх інструкторів, які будуть працювати на території Німеччини.

"Зараз ми на етапі виконання національних процедур, результатом яких має бути рішення парламенту щодо участі представників наших збройних сил у місії", – повідомили у відомстві.

Спершу рішення мають ухвалити на Раді з безпеки й оборони, парламент буде давати згоду на основі цієї пропозиції.

"Чорногорія рішуче стоїть на боці України у її боротьбі за збереження територіальної цілісності й суверенітету та свободи українського народу. Чорногорія висловлює підтримку та солідарність не лише на словах, але й через конкретні політичні дії, фінансову та гуманітарну підтримку", – зазначили у Міноборони.

Також цього тижня Україна погодила з Чорногорією "транспортний безвіз" для вантажних перевезень, лібералізація перевезень набуде чинності з 1 червня.



