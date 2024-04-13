Черногория планирует присоединиться к миссии ЕС, обучающей украинских бойцов

Черногория готовится присоединиться к тренировочной миссии ЕС, которая проводит обучение для украинских военных.

Как сообщает балканская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Черногории.

Подгорица планирует направить в состав миссии трех своих инструкторов, которые будут работать на территории Германии.

"Сейчас мы на этапе выполнения национальных процедур, результатом которых должно быть решение парламента относительно участия представителей наших вооруженных сил в миссии", – сообщили в ведомстве.

Сначала решение должны принять на Совете по безопасности и обороне, парламент будет давать согласие на основе этого предложения.

"Черногория решительно стоит на стороне Украины в ее борьбе за сохранение территориальной целостности и суверенитета и свободы украинского народа. Черногория выражает поддержку и солидарность не только на словах, но и через конкретные политические действия, финансовую и гуманитарную поддержку", – отметили в Минобороны.

Также на этой неделе Украина согласовала с Черногорией "транспортный безвиз" для грузовых перевозок, либерализация перевозок вступит в силу с 1 июня.