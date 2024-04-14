ЗМІ: США перехопили понад 70 дронів і три балістичних ракети з тих, що запустили по Ізраїлю

Сили США на Близькому Сході перехопили понад 70 ударних безпілотників і щонайменш три балістичних ракети з тих, якими Іран та його проксі-сили обстріляли Ізраїль в ніч на 14 квітня.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова неназваних американських посадовців, пише "Європейська правда".

Двоє співрозмовників серед поінформованих посадовців США повідомили, що військові США у регіоні перехопили понад 70 іранських ударних безплілотників та щонайменш три балістичних ракети, які летіли у напрямку Ізраїлю.

Перехоплення балістичних ракет здійснили з військових кораблів США у Середземному морі. У регіоні перебувають двоє есмінців, на обох встановлені системи ППО, спроможні збивати такі цілі.

Окрім них, до відбиття атаки Ірану проти Ізраїлю долучилися винищувачі США. За словами іншого співрозмовника, з них збивали ударні безпілотники.

Про участь США у збитті частини ракет і безпілотників раніше публічно сказав президент Джо Байден.

Нагадаємо, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран під час атаки 13-14 квітня випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, більшу частину збила ППО та винищувачі. Понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.

Згодом повідомили, що загалом повітряних цілей було понад 300, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили. Частину пусків здійснили проіранські сили на території Іраку та Ємену.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.