ЄС та країни Європи засуджують атаку Ірану проти Ізраїлю

Низка європейських лідерів висловили осуд масованому повітряному удару Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах по території Ізраїлю в ніч на 14 квітня, під час якого задіяли майже 300 ракет і ударних безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у перші години атаки висловив від імені ЄС рішучий осуд нападу і назвав його неприйнятним.

The EU strongly condemns the unacceptable Iranian attack against Israel.



This is an unprecedented escalation and a grave threat to regional security. April 13, 2024

"Це безпрецедентна ескалація і величезна загроза для безпеки у регіоні", – наголосив він у своєму Twitter (X).

"Атака по території Ізраїлю, розпочата вночі Іраном, є невиправданою та дуже безвідповідальною. Іран ризикує подальшою ескалацією у регіоні", – відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що цей удар загрожує хаосом у Близькосхідному регіоні.

"Іран та проіранські сили мають негайно припинити це. Висловлюємо солідарність з Ізраїлем", – написала вона.

Iran hat Drohnen & Raketen auf Israel abgeschossen. Wir verurteilen den laufenden Angriff, der eine ganze Region ins Chaos stürzen kann, aufs Allerschärfste. Iran & seine Proxies müssen diesen sofort einstellen. Israel gilt in diesen Stunden unsere ganze Solidarität. – Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 13, 2024

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне засудив удари та наголосив, що Іран такими безпрецедентними діями вивів ескалацію на новий рівень.

"Рішуче засуджую нічні атаки Ірану проти Ізраїлю. Вони неприйнятні та невиправдані. На Близькому Сході не потрібна есклація", – наголосив президент Литви Гітанас Науседа.

Осуд атаці Ірану висловила і президентка Молдови Мая Санду. "Молдова повністю підтримує зусилля міжнародної спільноти для запобігання ескалації. Наші думки з усіма, хто прагне миру на Близькому Сході та в усьому світі", – написала вона.

МЗС Польщі висловило рішучий осуд та закликало Іран проявити стриманість і припинити вогонь. "Пріоритетом є забезпечення стабільності та миру у регіоні", – заявили у Twitter (X) відомства.

"Ситуація на Близькому Сході не становить безпосередньої загрози для Польщі на цей час. Але світ на межі. Тож польська держава має бути сильною, суспільство має бути згуртованим, армія – добре підготовленою і міжнародна позиція – стабільна. Безпека передусім", – написав прем'єр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран під час атаки 13-14 квітня випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, більшу частину збила ППО та винищувачі. Понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.

Згодом уточнили, що загалом повітряних цілей було понад 300, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили. Частину пусків здійснили проіранські сили на території Іраку та Ємену.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.

За даними ЗМІ, понад 70 повітряних цілей збили сили США у регіоні, для цього задіяли системи ППО на есмінцях та винищувачі.