ЄС та країни Європи засуджують атаку Ірану проти Ізраїлю

Низка європейських лідерів висловили осуд масованому повітряному удару Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах по території Ізраїлю в ніч на 14 квітня, під час якого задіяли майже 300 ракет і ударних безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у перші години атаки висловив від імені ЄС рішучий осуд нападу і назвав його неприйнятним.

The EU strongly condemns the unacceptable Iranian attack against Israel.



This is an unprecedented escalation and a grave threat to regional security.