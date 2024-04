ЕС и страны Европы осуждают атаку Ирана против Израиля

Ряд европейских лидеров выразили осуждение массированному воздушному удару Ирана и проиранских сил в соседних странах по территории Израиля в ночь на 14 апреля, во время которого задействовали почти 300 ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в первые часы атаки выразил от имени ЕС решительное осуждение нападения и назвал его неприемлемым.

The EU strongly condemns the unacceptable Iranian attack against Israel.



This is an unprecedented escalation and a grave threat to regional security.