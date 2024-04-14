ЕС и страны Европы осуждают атаку Ирана против Израиля

Ряд европейских лидеров выразили осуждение массированному воздушному удару Ирана и проиранских сил в соседних странах по территории Израиля в ночь на 14 апреля, во время которого задействовали почти 300 ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в первые часы атаки выразил от имени ЕС решительное осуждение нападения и назвал его неприемлемым.

The EU strongly condemns the unacceptable Iranian attack against Israel.



This is an unprecedented escalation and a grave threat to regional security. April 13, 2024

"Это беспрецедентная эскалация и огромная угроза для безопасности в регионе", – подчеркнул он в своем Twitter (X).

"Атака по территории Израиля, начатая ночью Ираном, является неоправданной и очень безответственной. Иран рискует дальнейшей эскалацией в регионе", – отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что этот удар грозит хаосом в Ближневосточном регионе.

"Иран и проиранские силы должны немедленно прекратить это. Выражаем солидарность с Израилем", – написала она.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне осудил удары и подчеркнул, что Иран такими беспрецедентными действиями вывел эскалацию на новый уровень.

La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque déclenchée par l’Iran contre Israël.



En décidant d’une telle action sans précédent, l’Iran franchit un nouveau pallier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d’une escalade militaire.



1/2 – Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) April 13, 2024

"Решительно осуждаю ночные атаки Ирана против Израиля. Они неприемлемы и неоправданны. На Ближнем Востоке не нужна эсклация", – подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Осуждение атаке Ирана выразила и президент Молдовы Майя Санду. "Молдова полностью поддерживает усилия международного сообщества для предотвращения эскалации. Наши мысли со всеми, кто стремится к миру на Ближнем Востоке и во всем мире", – написала она.

МИД Польши выразил решительное осуждение и призвал Иран проявить сдержанность и прекратить огонь. "Приоритетом является обеспечение стабильности и мира в регионе", – заявили в Twitter (X) ведомства.

"Ситуация на Ближнем Востоке не представляет непосредственной угрозы для Польши в настоящее время. Но мир на грани. Поэтому польское государство должно быть сильным, общество должно быть сплоченным, армия – хорошо подготовленной и международная позиция – стабильной. Безопасность прежде всего", – написал премьер Польши Дональд Туск.

Напомним, в Армии обороны Израиля сообщили, что Иран во время атаки 13-14 апреля выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников, большую часть сбила ПВО и истребители. Более 100 беспилотников, выпущенных Ираном, были сбиты за пределами израильского воздушного пространства.

Впоследствии уточнили, что всего воздушных целей было более 300, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили. Часть пусков осуществили проиранские силы на территории Ирака и Йемена.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.

По данным СМИ, более 70 воздушных целей сбили силы США в регионе, для этого задействовали системы ПВО на эсминцах и истребители.