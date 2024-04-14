Глава МЗС Німеччини: Іран поставив Близький Схід на краю прірви

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль.

Заяву німецької міністерки наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Бербок підкреслила, що своєю атакою на Ізраїль іранський режим "привів весь Близький Схід до краю прірви".

За її словами, Ізраїль заслуговує на повну солідарність Німеччини.

Ще один урок, винесений з цієї атаки, полягає в тому, що Ізраїль сильний і може захистити себе, додала очільниця МЗС.

Вона закликала Іран утриматися від подальшої ескалації – в тому числі від нападів з боку іранських союзників, таких як Хезболла або хуситів.

Бербок закликала всі сторони проявити поміркованість. Разом ми повинні знайти спосіб покласти край насильству.

МЗС Німеччини дуже уважно стежить за ситуацією в регіоні і підтримує тісний зв'язок зі своїми міжнародними партнерами.

Міністерка звернулась до громадян Німеччини з проханням серйозно поставитися до оголошеного попередження щодо поїздок.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Відбивати атаку допомагали військові США та Йорданії, в Ізраїлі заявили, що долучалися також Британія і Франція.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.