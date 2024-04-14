Глава МИД Германии: Иран поставил Ближний Восток на край пропасти

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осудила массированную воздушную атаку Ирана на Израиль.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Бербок подчеркнула, что своей атакой на Израиль иранский режим "привел весь Ближний Восток к краю пропасти".

По ее словам, Израиль заслуживает полной солидарности Германии.

Еще один урок, вынесенный из этой атаки, заключается в том, что Израиль силен и может защитить себя, добавила глава МИД.

Она призвала Иран воздержаться от дальнейшей эскалации – в том числе от нападений со стороны иранских союзников, таких как Хезболла или хуситов.

Бербок призвала все стороны проявить умеренность. Вместе мы должны найти способ положить конец насилию.

МИД Германии очень внимательно следит за ситуацией в регионе и поддерживает тесную связь со своими международными партнерами.

Министр обратилась к гражданам Германии с просьбой серьезно отнестись к объявленному предупреждению относительно поездок.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Отражать атаку помогали военные США и Иордании, в Израиле заявили, что участвовали также Великобритания и Франция.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.