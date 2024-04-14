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В Черногории задержали бывшего спецпрокурора, который вел дело о попытке госпереворота

Новости — Воскресенье, 14 апреля 2024, 15:00 — Ирина Кутелева

В Черногории в воскресенье по приказу Специальной прокуратуры был задержан бывший спецпрокурор Миливое Катнич и бывший высокопоставленный полицейский Зоран Лазович по подозрению в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

Информацию об этом Radio Slobodna Evropa подтвердили в Специальной прокуратуре, сообщает "Европейская правда".

Миливое Катнич был главным спецпрокурором с 2015 года до 2022 года. Он был главным обвинителем по делу о попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Зоран Лазович до марта 2021 года возглавлял Сектор борьбы с организованной преступностью Управления полиции, а до 2015 года был высокопоставленным чиновником Агентства национальной безопасности.

"Катнича и Лазовича арестовали по подозрению в совершении преступных действий по созданию преступной организации и злоупотреблении служебным положением", – сообщил представитель специальной прокуратуры Вукас Радонич.

Он добавил, что арест состоялся благодаря сотрудничеству прокуратуры с Европолом.

"Продолжается обыск их квартир и других помещений в Подгорице, Цетине, Будве и Биело Поле, чтобы найти следы уголовного преступления и предметы, которые могут быть полезными для производства", – сказал Радонич.

Он добавил, что Катнич и Лазович будут доставлены к спецпрокурору для допроса в установленный законом срок.

Премьер-министр Милойко Спаич, комментируя арест Катнича и Лазовича, заявил, что действия Специальной прокуратуры свидетельствуют о "степени проникновения организованной преступности в институты системы, которые были созданы во времена прежней власти".

Злоумышленники планировали в день парламентских выборов 16 октября 2016 года силой захватить парламент Черногории, а также похитить и убить тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

Организаторы криминальной группы – граждане России, якобы связанные с российскими спецслужбами Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, – заочно приговорены к 15 и 12 годам лишения свободы.

Лидеры "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич получили по пять лет каждый.

 февраля 2021 года Апелляционный суд Черногории отменил приговор первой инстанции по делу о "государственном перевороте", поскольку якобы "в процессе его принятия и в самом приговоре были допущены существенные нарушения норм уголовного производства".

Решение суда было принято после того, как к власти в Черногории, по итогам парламентских выборов 2020 года, пришла коалиция с участием "Демократического фронта".

После досрочных парламентских выборов 2023 года партии, входившие в "Демократический фронт", вновь вошли в правящую коалицию, а один из бывших лидеров "Демфронта" и фигурант дел о госперевороте, Андрия Мандич, был избран спикером парламента.

Теперь Мандич называет судебный процесс по государственному перевороту "инсценированным". По его словам, "мафия купила решения судов" по этому делу.

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Черногория