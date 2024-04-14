Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС країн ЄС після атаки Ірану на Ізраїль.

Про це Боррель поінформував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, засідання міністрів відбудеться у вівторок, 16 квітня у відеоформаті.

"Після нападу Ірану на Ізраїль я скликав позачергову зустріч у форматі відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Відбивати атаку допомагали військові США та Йорданії, в Ізраїлі заявили, що долучалися також Британія і Франція.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.