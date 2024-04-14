Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД стран ЕС после атаки Ирана на Израиль.

Об этом Боррель проинформировал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По его словам, заседание министров состоится во вторник, 16 апреля в видеоформате.

"После нападения Ирана на Израиль я созвал внеочередную встречу в формате видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС", – отметил Боррель.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Отражать атаку помогали военные США и Иордании, в Израиле заявили, что участвовали также Великобритания и Франция.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.