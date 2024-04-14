МЗС Франції рекомендувало громадянам залишити Іран
Міністерство закордонних справ Франції звернулося до громадян країни із закликом покинути територію Ірану.
Відповідну заяву поширила пресслужба французького зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".
МЗС Франції оприлюднило попередження для громадян в Ірані у зв’язку з "у зв'язку з черговим витком напруженості та ризиком ескалації".
"Рекомендуємо французьким громадянам, які проживають в Ірані, які можуть це зробити, тимчасово залишити країну, залежно від відновлення міжнародного повітряного сполучення", – йдеться у заяві.
Тим громадянам, які залишаються в Ірані, французьке МЗС рекомендує бути максимально обережними під час подорожей, а також уникати будь-яких масових зібрань у країні.
Громадянам Франції також рекомендується уникати поїздок до Ірану, Лівану, Ізраїлю та Палестинських територій.
Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.
В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.
Відбивати атаку допомагали військові США та Йорданії, в Ізраїлі заявили, що долучалися також Британія і Франція.
Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.