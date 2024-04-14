МИД Франции рекомендовал гражданам покинуть Иран

Министерство иностранных дел Франции обратилось к гражданам страны с призывом покинуть территорию Ирана.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

МИД Франции обнародовал предупреждение для граждан в Иране в связи с "в связи с очередным витком напряженности и риском эскалации".

"Рекомендуем французским гражданам, проживающим в Иране, которые могут это сделать, временно покинуть страну, в зависимости от восстановления международного воздушного сообщения", – говорится в заявлении.

Тем гражданам, которые остаются в Иране, французский МИД рекомендует быть максимально осторожными во время путешествий, а также избегать любых массовых собраний в стране.

Гражданам Франции также рекомендуется избегать поездок в Иран, Ливан, Израиль и Палестинские территории.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Отражать атаку помогали военные США и Иордании, в Израиле заявили, что участвовали также Великобритания и Франция.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.