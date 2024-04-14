Конгресмен очікує, що пакет з допомогою Україні проголосують цього тижня

Конгресмен-республіканець Майк Тернер очікує, що цього тижня Палата представників проголосує за проєкт, який передбачає військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NBC News, повідомляє "Європейська правда".

На запитання ведучої, чи очікує він голосування за проєкт цього тижня Тернер відповів ствердно.

"І я очікую, що він буде прийнятий…Всі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завойовувати позиції, Україна починає втрачати здатність захищати себе. Сполучені Штати повинні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують, і я думаю, що ми побачимо переважну підтримку цього питання в Палаті представників на цьому тижні", – зазначив він.

Як відомо, у США новий календарний тиждень розпочинається з неділі.

Своєю чергою спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що цього тижня конгресмени спробують ухвалити проєкт з додатковою допомогою для Ізраїлю.

"Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримки Ізраїлю. Ми спробуємо ще раз на цьому тижні, і деталі цього пакета вже зараз узгоджуються. Ми розглядаємо варіанти і всі ці додаткові питання", – наводить слова Джонсона CNN.

Він не уточнив, чи буде це вже схвалений Сенатом проєкт, який передбачає допомогу в тому числі і Україні, і Ізраїлю, чи якийсь новий проєкт.

Водночас лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Палата представників має прийняти пакет допомоги з національної безпеки, який включає фінансування Ізраїлю і України.

"З огляду на останні події, стає ще більш очевидним, що найкращий спосіб допомогти Ізраїлю – це швидке прийняття Палатою представників двопартійного доповнення до закону про національну безпеку, прийнятого Сенатом, наступного тижня", – сказав він.

Нагадаємо, у п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від підтриманованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа.

Трамп після зустрічі з Джонсоном сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.

Демократи в обох палатах Конгресу зазначили, що готові будуть говорити про допомогу Україні у вигляді позики, якщо це допоможе нарешті вирішити питання, хоча це не той варіант, який вони найбільше схвалюють.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.