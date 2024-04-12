Спікер Джонсон обговорює допомогу Україні з Білим домом і поїде "консультуватись" до Трампа

Спікер Палати представників Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до просування через Палату представників допомоги для України, а також Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, заявив у четвер провідний республіканець Палати представників Стів Скаліз.

Скаліз повідомив журналістам, що Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому пакет, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців.

"Домовленості не було досягнуто. Очевидно, що домовленість має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами", – сказав Скаліз.

Крім того, спікер-республіканець має намір у п'ятницю поїхати до клубу колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, щоб зустрітися з експрезидентом.

Джонсон протягом останніх тижнів консультувався з ним щодо фінансування України, щоб заручитися його підтримкою – або, принаймні, щоб не дати йому відкрито виступити проти цього пакета, підкреслює агентство.

Сенатор Марквейн Маллін, республіканець з Оклахоми, заявив цього тижня, що вони з Трампом "глибоко" обговорили з Джонсоном шляхи просування допомоги Україні.

Невідомо, чи висловить Трамп якусь політичну підтримку пакета, але Маллін сказав, що сподівається на підтримку колишнього президента, особливо зараз, коли на кону стоїть робота Джонсона.

Республіканка Марджорі Тейлор Грін пригрозила, що спробує змістити Джонсона з посади, якщо він просуватиме фінансування для України.

Джонсон веде переговори з Білим домом про прийняття проєкту, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді кредитів, відкрив би шлях для США до заморожених активів російського центрального банку та передбачав би інші зміни.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.